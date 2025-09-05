Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra la COVID-19

Washington, 5 Sep. (EUROPA PRESS) – La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha desafiado a la Administración Trump y ha firmado una orden ejecutiva que permite a los residentes obtener vacunas contra la COVID-19 sin receta durante un periodo de 30 días en medio de las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno federal.

«El estado de Nueva York perdió a casi 86.000 de nuestros residentes por esta terrible enfermedad. Lo que impidió que esas cifras crecieran exponencialmente fue el hecho de que teníamos vacunas contra la COVID-19 muy accesibles», ha señalado la gobernadora este viernes durante una rueda de prensa.

Hochul ha explicado que la Administración Trump «ignora la ciencia, ignora la salud» de los estadounidenses y ha impulsado «decisiones que tendrán un efecto negativo» para las familias. «Tiempos extremos requieren medidas extremas», ha argüido.

La orden, que podrá ser renovada, permite a los farmacéuticos administrar vacunas contra la COVID-19 a mayores de tres años sin receta, ya que actualmente es necesario contar con el visto bueno de un médico para ello, y se produce en medio de las restricciones impulsadas por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., contra todo tipo de vacunas.

Kennedy intentó defender en la víspera ante una comisión del Senado su decisión de cesar a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Susan Monarez, y destituir a 17 expertos de la comisión sobre vacunas de esta agencia federal.

El secretario de Sanidad se ha mostrado en contra de las vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la «más letal jamás fabricada». Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que causan autismo.