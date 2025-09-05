Parlamento Cívico Ambiental desmiente información falsa y ratifica apoyo a su presidente 

San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 40 organizaciones de diverso perfil, salió este viernes al paso de informaciones publicadas en algunos medios digitales que daban cuenta de una supuesta petición generalizada para destituir a su presidente, Bernardo Aguilar González.

La entidad calificó esas publicaciones como “inexactas y engañosas”, al precisar que la solicitud provino únicamente de cuatro organizaciones y no del plenario completo. Esa presentación parcial habría generado —según el PCA— la impresión errónea de que se trataba de una postura respaldada por la totalidad de las agrupaciones.

Apoyo mayoritario a la gestión actual

De acuerdo con el comunicado oficial, la gran mayoría de las organizaciones mantiene su voto de confianza en Aguilar y en el actual directorio.

“El Parlamento está conformado por 40 organizaciones activas, las cuales mantienen su apoyo a la actual administración. El grupo minoritario que impulsó esta solicitud ha intentado de forma reiterada perjudicar el trabajo colectivo, actuando por intereses particulares”, señala el pronunciamiento.

El PCA destacó que bajo la conducción de Aguilar en los últimos tres años, la instancia pasó de ser una entidad “nominal” a consolidarse como un espacio activo de análisis, dictamen y defensa de leyes y causas ambientales que —sostiene— benefician a todo el país.

Manifiesto en defensa de la integridad

Como parte de la respuesta, la mayoría de las organizaciones aprobó un manifiesto en el que:

Reafirman su apoyo a la gestión de Bernardo Aguilar.

Hacen un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse confundir por “campañas mediáticas basadas en datos falsos”.

El documento también enfatiza que el trabajo del Parlamento es de carácter voluntario, que sus integrantes no perciben beneficios económicos y que sus decisiones se guían por principios de ética y transparencia.

Un espacio plural en la política ambiental

El Parlamento Cívico Ambiental se ha convertido en los últimos años en un actor relevante dentro del ecosistema de participación ciudadana en Costa Rica. Reúne a colectivos comunitarios, asociaciones de conservación, entidades académicas y organizaciones sociales que inciden en procesos legislativos y en debates sobre políticas públicas relacionadas con el ambiente.

Entre sus aportes recientes se cuentan la elaboración de propuestas y dictámenes sobre proyectos de ley vinculados con la protección de los recursos hídricos, la defensa de territorios indígenas y la regulación de actividades con alto impacto ecológico, como la expansión de monocultivos o proyectos energéticos.

Especialistas en la materia consideran que el PCA ha funcionado como un “contrapeso ciudadano” frente a presiones de sectores empresariales o decisiones estatales que podrían debilitar la legislación ambiental. Esa presencia lo ha colocado, en varias ocasiones, en el centro de la controversia pública, precisamente porque sus posicionamientos suelen incomodar a actores con poder político o económico.

Democracia y compromiso con el futuro

En su declaración, el Parlamento reafirmó que sus posturas se construyen de manera democrática y representativa. “Nuestro compromiso es con Costa Rica, la Casa Común y con las futuras generaciones, no con intereses particulares”, subrayaron las organizaciones.

El pronunciamiento concluye recordando que la legitimidad del PCA descansa en la participación plural y voluntaria de sus miembros, quienes dedican tiempo y esfuerzo a la defensa de los ecosistemas y a la promoción de leyes socioambientales.