Presidente de Colombia denuncia que narcos usan aeropuerto de Bogotá para sacar droga

Bogotá, 5 de sep (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que la denominada Junta del Narcotráfico se ha consolidado como el principal grupo criminal exportador de cocaína desde Bogotá, y agregó que la organización utiliza el aeropuerto de la ciudad para sacar su cargamento.

«La Junta es el principal exportador de cocaína desde Bogotá y los llanos hasta Europa, pasando por Venezuela. Su cocaína se produce en la sabana de Bogotá y utiliza el aeropuerto principal de la ciudad capital. Van siete sicariatos de alto nivel en Bogotá», escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro se refirió a la Junta del Narcotráfico luego de que algunos medios de comunicación publicaran un informe de inteligencia en el que se afirma que la organización está en expansión.

Según el documento, el grupo criminal tiene capacidad transnacional y nexos en países como España, Turquía, Emiratos Árabes y Australia.

A diferencia de cárteles como el de Medellín, famoso por haber sido liderado por Pablo Escobar, esta organización no tiene líderes y trabaja de manera descentralizada.

De acuerdo con los servicios de inteligencia, la red comenzó a consolidarse entre 2017 y 2019 tras el retorno de narcotraficantes extraditados.

Además, el informe menciona conexiones entre el grupo y el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset, señalado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.

Petro ha dicho en diferentes ocasiones que la Junta del Narcotráfico busca atentar contra su vida, debido a los golpes contra esta actividad criminal ocurridos durante su gestión. (Sputnik)