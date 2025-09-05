Producción petrolera venezolana sube y garantiza compromisos internacionales

Caracas, 5 sep (Xinhua) — La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) aseguró hoy que la producción de crudo mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, lo que ha permitido cumplir con las metas operativas y con los compromisos asumidos ante socios internacionales, pese a sanciones y presiones externas.

En un comunicado difundido este viernes, la estatal atribuyó los avances al compromiso y capacidad técnica de sus trabajadores.

Autoridades del Gobierno venezolano han subrayado en reiteradas ocasiones que las empresas europeas «no necesitan licencias» de Washington para invertir en el país y aseguró que Venezuela seguirá recibiendo capitales extranjeros, incluidos los estadounidenses.

Según cifras oficiales, en enero el bombeo nacional alcanzó 1.031.000 barriles diarios, superando el millón por primera vez desde 2019, y en julio llegó a 1.084.000, lo que representa un crecimiento de 5,14 por ciento en seis meses.

El proceso de recuperación se refleja también en nuevas inversiones.

La firma Sunergon Oil Operating LLC anunció operaciones conjuntas con Pdvsa con una inversión inicial de 154 millones de dólares, destinada al mantenimiento de pozos y generación de más de 200 empleos en el estado Anzoátegui.

El representante legal de la compañía y presidente de la Asociación Latinoamericana de petroleros de Texas, Alejandro Terán, afirmó que Venezuela ofrece «condiciones de producción únicas y necesarias en estos momentos».

El vocero confió en que las operaciones contribuirán a la recuperación nacional, con incidencia en la estabilidad del mercado energético mundial.