Productores responden a Pilar Cisneros: Costa Rica es eficiente cultivando arroz

San José, 5 Oct (Elpaís.cr).— El sector arrocero costarricense salió al paso de recientes declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien cuestionó la competitividad de los productores nacionales y sugirió que quienes no sean “eficientes” deberían abandonar la actividad.

Con datos técnicos en mano, los agricultores afirmaron que la producción nacional es eficiente y comparable con la de los principales exportadores del mundo.

De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la FAS Crop Explorer, Costa Rica registra rendimientos por hectárea que oscilan entre 4.25 y 4.64 toneladas, superando a Tailandia (2.79 – 2.86 t/ha) y equiparando, e incluso en algunos años superando, a India (4.19 – 4.32 t/ha), el mayor exportador global del grano.

“Costa Rica no es ineficiente cultivando arroz. Decir lo contrario es desconocer la evidencia técnica y poner en riesgo un sector estratégico para el país”, expresaron representantes del gremio, quienes recalcaron que los agricultores trabajan de forma permanente en mejorar procesos y productividad.

El arroz, un pilar de la seguridad alimentaria

El arroz es el alimento más consumido en los hogares costarricenses y constituye un componente clave de la seguridad alimentaria nacional. Los productores advirtieron que depender casi por completo de importaciones deja al país expuesto a la volatilidad de los precios internacionales y a factores externos que pueden afectar la disponibilidad.

“Hablar de abandonar la producción nacional es una visión cortoplacista que pone en riesgo la soberanía alimentaria y el sustento de miles de familias rurales”, señaló el sector, que reiteró la importancia de aprobar el proyecto de ley 24.211 (FONARROZ) en la Asamblea Legislativa.

Según los agricultores, esta iniciativa permitiría fortalecer la producción local, garantizar estabilidad en el abastecimiento y proteger la economía de comunidades rurales altamente dependientes de la actividad.

Una caída preocupante en la producción nacional

Pese a su eficiencia, la producción arrocera costarricense atraviesa una crisis. En los últimos tres años, la producción interna cayó drásticamente: pasó de cubrir entre el 40% y 60% del consumo nacional a apenas un 15%. Actualmente, el 85% del arroz que se consume en el país es importado, una situación que los agricultores califican como “alarmante” y contraria al interés nacional.

El retroceso, aseguran, obedece a la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de eliminar los aranceles a la importación, medida que facilitó la entrada masiva de arroz extranjero. Según los productores, esta decisión redujo severamente sus ingresos, mientras que los consumidores no experimentaron una baja significativa en los precios.

Llamado a la acción

Los agricultores insisten en que, con políticas públicas adecuadas, Costa Rica puede seguir produciendo arroz de manera competitiva y garantizar la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.

“El país ya demostró que es eficiente. Lo que falta es voluntad política para darle a la producción nacional las condiciones necesarias para sostenerse y crecer”, subrayó el sector.

En medio de un debate que enfrenta intereses de importadores y productores locales, el futuro del arroz costarricense se perfila como una de las decisiones estratégicas más urgentes para la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, con implicaciones directas en la soberanía alimentaria, el empleo rural y el acceso a un alimento básico en la mesa de las familias.