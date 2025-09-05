Putin participará en la cumbre virtual de los BRICS convocada por Brasil

Vladivostok (Rusia), 5 sep (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participará en la cumbre extraordinaria virtual de los BRICS convocada por iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y programada para el 8 de septiembre, anunció este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La agencia de noticias CNN Brasil informó con anterioridad que la cumbre busca contar con el mayor número posible de líderes del grupo y estará dedicada a elaboración de una respuesta a la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. También se debatirá una reforma de la Organización Mundial del Comercio.

«Rusia participará, por supuesto. El presidente Putin estará presente», comunicó Peskov a Sputnik al margen del Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés).

La décima edición del EEF se desarrolla en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre de 2025 bajo el lema «Lejano Oriente: cooperación en aras de la paz y la prosperidad». La agencia RIA Nóvosti es socio informativo general del evento.

El grupo BRICS se fundó en 2006 por Brasil, China, India y Rusia; en 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. (Sputnik)