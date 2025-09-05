Putin: Si aparecen tropas de la OTAN en Ucrania, serán objetivos legítimos para su eliminación

Vladivostok, 5 Oct (Sputnik).- Rusia considerará objetivos legítimos las tropas de la OTAN presentes en territorio ucraniano y, por lo tanto, podrán ser atacadas, declaró este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«En cuanto a los posibles contingentes militares en Ucrania, esta es una de las razones principales por las que Ucrania se está involucrando con la OTAN», subrayó el líder ruso. «Por lo tanto, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las hostilidades, partiremos de la base de que serán objetivos legítimos para ser atacados».

Putin interviene en el Foro Económico Oriental

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó este viernes en la sesión plenaria del 10.° Foro Económico Oriental, que se celebra entre los días 3 y 6 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok.

Este año, el Foro Económico Oriental –cuyo tema es ‘El Lejano Oriente: Cooperación para la Paz y la Prosperidad’– reúne a representantes de 70 países y territorios, entre ellos Vietnam, la India, China, Laos, Malasia y Tailandia, así como a las mayores empresas rusas en diversos campos.

En el marco del evento, el mandatario ruso mantuvo el jueves reuniones con los primer ministros de Laos y Mongolia, Sonexay Siphandone y Gombojavyn Zandanshatar, respectivamente, y el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Hongzhong.

Además, inauguró por videoconferencia nuevas empresas e infraestructuras de la región. Así, se puso en marcha la vía ferroviaria del Pacífico, con una longitud de 531 kilómetros; la terminal internacional del aeropuerto de Jabárovsk; un centro multimodal de transporte y logística; una plataforma piloto de un centro científico y tecnológico innovador; así como un centro financiero y de liquidación internacional, entre otros.

Putin: «El mejor lugar para un posible encuentro con Zelenski es la ciudad heroica de Moscú»

Putin declaró que el mejor lugar para celebrar una reunión de alto nivel con la parte ucraniana es Moscú.

«Escuchen, la parte ucraniana quiere esta reunión y la propone. He dicho que estoy dispuesto, por favor, vengan», declaró el mandatario durante la sesión plenaria del 10.° Foro Económico Oriental.

De acuerdo con sus palabras, Moscú puede proporcionar la garantía de seguridad para Kiev para celebrar este encuentro. «Garantizamos plenamente las condiciones de trabajo y la seguridad. Garantía del 100 %», dijo.

Cooperación de Rusia con Asia y el Sur Global

Al comentar las relaciones de Rusia con los países asiáticos, entre ellos China, el presidente declaró que Rusia tiene «muchos intereses comunes, enfoques comunes, valores comunes» con ellos, agregando que en la región se encuentran nuevos «puntos de crecimiento de la economía mundial».

«Sobre todo, tenemos relaciones muy buenas y de buena vecindad con muchos países, como la República Popular China, India e Indonesia», agregó.

«La ampliación de nuestra cooperación y colaboración con nuestros amigos de la región Asia-Pacífico y del Sur Global no está relacionada en absoluto con la coyuntura política actual», enfatizó.

Al mismo tiempo, precisó que Rusia nunca ha rechazado cooperar con los países que desean desarrollar relaciones. «No hemos rechazado a nadie, no hemos expulsado a nadie. Quien quiera, siempre puede volver», dijo.

El líder ruso reiteró que «el mundo moderno está muy interconectado».

«Encerrarse en una especie de ‘caparazón nacional’ es muy difícil y perjudicial, ya que ello conduciría a una disminución de la competitividad».

Este año, el Foro Económico Oriental –cuyo tema es ‘El Lejano Oriente: Cooperación para la Paz y la Prosperidad’– reúne a representantes de 70 países y territorios, entre ellos Vietnam, la India, China, Laos, Malasia y Tailandia, así como a las mayores empresas rusas en diversos campos.

En el marco del evento, el mandatario ruso mantuvo el jueves reuniones con los primer ministros de Laos y Mongolia, Sonexay Siphandone y Gombojavyn Zandanshatar, respectivamente, y el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Hongzhong.

Además, inauguró por videoconferencia nuevas empresas e infraestructuras de la región. Así, se puso en marcha la vía ferroviaria del Pacífico, con una longitud de 531 kilómetros; la terminal internacional del aeropuerto de Jabárovsk; un centro multimodal de transporte y logística; una plataforma piloto de un centro científico y tecnológico innovador; así como un centro financiero y de liquidación internacional, entre otros.

Desarrollo del Corredor de Transporte Transártico

Rusia tiene la intención de desarrollar el Corredor de Transporte Transártico, declaró el presidente Vladímir Putin durante su discurso en el Foro Económico Oriental, que se celebra entre los días 3 y 6 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok.

«Por supuesto, un tema especialmente importante tanto para el Lejano Oriente como para todo nuestro país y para todo el continente euroasiático es el desarrollo del Сorredor de Transporte Transártico», afirmó el presidente. «Este corredor se extiende desde San Petersburgo, pasando por Múrmansk, Arjángelsk y la Ruta Marítima del Norte, hasta Vladivostok.»

El líder ruso precisó que se trata de un sistema integral que permitirá combinar el transporte acuático, ferroviario y automovilístico.

Además, destacó el creciente interés en este corredor por parte de las empresas rusas que operan en el Ártico y de los transportistas extranjeros.

«Y no se trata solo de tránsitos puntuales y aislados, sino de la creación de una base de carga sostenible. Vamos a desarrollar el Corredor Transártico», subrayó Putin. Asimismo, destacó que para Rusia es hora de «operar con consideraciones a mayor escala«.

El Corredor de Transporte Transártico

El Corredor de Transporte Transártico es un proyecto estratégico impulsado por Rusia que busca integrar y expandir la Ruta Marítima del Norte (una vía navegable a lo largo de la costa ártica rusa) como un componente clave de una red de transporte más amplia.

Los planes rusos consisten en convertir la Ruta Marítima del Norte en un tramo esencial de este corredor, que se extendería desde San Petersburgo hasta Vladivostok, pasando por Múrmansk.

Este corredor tiene como objetivo conectar centros industriales, agrícolas y energéticos, así como mercados de consumo globales, a través de una ruta más corta, segura y económicamente viable.

Para contextualizar, el tráfico de mercancías por la Ruta Marítima del Norte ha aumentado casi diez veces en la última década, alcanzando los 38 millones de toneladas, y se proyecta que llegue a entre 70 y 100 millones de toneladas para 2030, lo que resalta su potencial como eje central del corredor transártico.