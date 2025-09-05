Trump amenaza con imponer más aranceles a UE tras multa a Google

Washington, 5 sep (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy viernes con imponer más aranceles a la Unión Europea (UE) poco después de que el bloque impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros, o 3.470 millones de dólares, por violar las leyes antimonopolio.

Inmediatamente después de la decisión de la UE, Trump dijo en su plataforma Truth Social que «el día de hoy, Europa ‘golpeó’ a otra gran compañía estadounidense, Google, con una multa de 3.500 millones de dólares, con lo que efectivamente se queda con dinero que de otro modo hubiera sido para inversiones y empleos estadounidenses… ¡Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo va a tolerar!»

«Como lo señalé antes, mi administración NO permitirá estas acciones discriminatorias… Me veré obligado a iniciar un procedimiento de Sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas compañías estadounidenses que pagan impuestos», agregó Trump.

La UE anunció hoy viernes una multa de cerca de 3.500 millones de dólares para Google por abusar de su dominio en el mercado al otorgar a sus propias plataformas publicitarias una ventaja competitiva sobre sus rivales. La UE también ordenó a Google poner fin a estas prácticas.

Esta es la cuarta ocasión en la que Bruselas sanciona a la compañía con una multa multimillonaria en un caso antimonopolio.

«La decisión de hoy muestra que Google abusó de su posición dominante en tecnología publicitaria, lo que dañó a editores, anunciantes y consumidores», dijo en una declaración Teresa Ribera, máxima reguladora antimonopolio de la Comisión Europea.

Google se comprometió a apelar la decisión.

La aplicación de las reglas digitales de la UE fue un tema que se trató con regularidad durante las negociaciones comerciales entre el bloque y la administración Trump.