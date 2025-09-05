Trump dice que no se está hablando de un cambio de «régimen» en Venezuela

Washington, 5 sep (Sputnik).- Washington no busca un cambio de régimen en Venezuela, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el viernes.

«No estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones, unas elecciones muy extrañas, por decirlo suavemente, y lo digo con mucha amabilidad. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa.

Trump añadió que las cárceles de Venezuela «se han abierto» a Estados Unidos.

«Los peores prisioneros, asesinos, el Tren de Aragua (grupo criminal), los peores prisioneros que puedan imaginar, ahora viven felices en EEUU. Ahora, muchos de ellos han sido liberados», dijo Trump.

Las declaraciones de Trump se dan en momentos de tensión en el Caribe frente a Venezuela por el envío de barcos de guerra por parte de EEUU para combatir el narcotráfico. (Sputnik)