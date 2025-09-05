Trump sopesa ataques militares contra cárteles en territorio venezolano, según reportes

Washington, 5 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, estaría considerando varias opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga en territorio de Venezuela, con el objetivo general de debilitar a la administración de Nicolás Maduro, informó el viernes la cadena CNN, citando fuentes.

Según el medio, el ataque del pasado martes contra una supuesta narco-lancha procedente de Venezuela podría ser solo el comienzo de un esfuerzo más amplio de EEUU para erradicar el narcotráfico en la región y «potencialmente desalojar a Maduro del poder».

«Lo ideal es que Maduro se vaya por su cuenta, que lea el pronóstico», dijo una de las fuentes a CNN.

El martes, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Marco Rubio, anunció un ataque militar de su país en sur del Mar Caribe contra una embarcación que «zarpó» de Venezuela con un cargamento de narcóticos.

Posteriormente, Trump dijo que 11 personas habían muerto en un ataque contra la nave, presuntamente vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.

El 7 de agosto, la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles.

La medida fue seguida poco después por el despliegue de varios activos navales estadounidenses en el Caribe con el pretexto de contrarrestar la actividad de los cárteles en la región.

En respuesta, Maduro ordenó la movilización de las Milicias Bolivarianas para garantizar la defensa del país.

Caracas ha argumentado repetidamente que los despliegues navales estadounidenses en el Caribe no están relacionados con los esfuerzos antinarcóticos y en cambio sirven para presionar a Venezuela. (Sputnik)