Zelenski rechaza la propuesta de Putin de viajar a Moscú para conversaciones

Moscú, 6 sep (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declinó la oferta de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de viajar a Moscú para celebrar negociaciones.

El pasado miércoles, Putin propuso que Zelenski llegue a la capital rusa si está dispuesto a reunirse.

«No puedo ir a Moscú», declaró el líder ucraniano en una entrevista concedida al canal de televisión ABC.

Al mismo tiempo, dijo estar dispuesto a una reunión «en cualquier formato».

El pasado 3 de septiembre, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga enumeró un total de siete países que podrían ser anfitrión del encuentro de Putin y Zelenski.

Según el canciller, se trata de Austria, Ciudad del Vaticano, Suiza, Turquía y tres Estados del golfo Pérsico.

El pasado 18 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su plataforma Truth Social que llamó al líder ruso y comenzó a organizar un encuentro entre Putin y Zelenski, en un lugar por determinar.

A la conversación telefónica le precedió el 15 de agosto una cumbre ruso-estadounidense en Anchorage, Alaska, y la reunión de Trump con Zelenski y varios líderes europeos que viajaron a la Casa Blanca para apoyar al ucraniano el día 18.

Por su parte, el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, se limitó a reconocer luego que en aquella conversación telefónica entre Trump y Putin se planteó la opción de elevar el nivel de representación de Rusia y Ucrania en las negociaciones directas.

Posteriormente, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en una entrevista con la cadena de televisión NBC que Rusia reconoce a Zelenski «como jefe de facto del régimen», y sospecha que aprovecharía un encuentro con Putin únicamente para montar «numeritos» delante de las cámaras y afirmar su legitimidad.

Lavrov insistió en que la reunión al máximo nivel, independientemente de cuándo se celebre, «debe estar bien preparada» y que «es muy importante la cuestión de quién firmará el documento por parte de Ucrania». (Sputnik)