Beijing, 6 Sep (CGTN).- La respuesta global al 80º Desfile del Día V de China se hizo eco de temas comunes: el recuerdo de la historia, la apreciación de la modernización de China y el reconocimiento de que la fuerza militar puede coexistir con un compromiso con la paz.

Evgenii Pavlov, de la agencia de noticias rusa Sputnik, calificó el desfile de «fantástico». Enfatizó la ventaja tecnológica de China: «En algunas áreas, definitivamente está en los primeros rangos y tal vez incluso liderando», lo que indica que la innovación de China está siendo reconocida por las principales potencias.

Christian Blondel Ndongo Abia, de la Radio Televisión de Camerún, vio el evento no como una demostración de fuerza, sino como una garantía. «China es un promotor de la paz. El ejército es un factor de promoción de la paz», dijo, enmarcando la modernización como una fuerza estabilizadora.

Sentimientos similares vinieron de Tihomir Plamenov, periodista de la Televisión Nacional Búlgara, quien enfatizó: «Recuerden la historia, recuerden a las víctimas», colocando la conmemoración por encima de la confrontación.

Otros destacaron las dimensiones geopolíticas. El periodista español Sergi Lara relacionó el desfile con el cambiante equilibrio global. Para él, la preparación no era agresión sino disuasión: «Nadie quiere la guerra, pero China está preparada si es necesario».

Desde Pakistán, Zamir Assadi subrayó el contraste entre las intenciones de China y las representaciones occidentales:

«El desfile militar del Día V no fue un intento de asustar a la gente… fue un homenaje al pasado … y una renovación de la promesa china de paz».

El académico australiano Warwick Powell se hizo eco de esto señalando las bases estadounidenses en Asia, argumentando que «cuando los comentaristas occidentales hablan de la ‘creciente presión’ de la modernización militar de China… olvidan convenientemente» estas realidades. Describió la modernización del EPL como un cambio de juego: «Demuestra que China es más que capaz de defenderse… Estados Unidos ya no puede reclamar este manto».

Los comentaristas turcos y de Oriente Medio enfatizaron la estrategia y la unidad. Mahnaz Abdi, del Tehran Times, calificó las palabras de Xi como «un movimiento calculado en las comunicaciones estratégicas … entrelazando mensajes de fuerza militar, postura diplomática y narrativas históricas para audiencias nacionales e internacionales».

Ozgur Altinbas, jefe del servicio de noticias extranjeras del periódico Aydinlik , destacó la integración cívico-militar: «Un ejército fuerte es la mayor garantía de paz… China ha demostrado que nadie puede intimidarla gracias a su fuerte ejército y a su pueblo unido».

Desde Sudáfrica, Lance Witten trazó un fuerte contraste entre el liderazgo chino y occidental: «Donde los líderes occidentales… predicar el nacionalismo y la división… Xi predica el multilateralismo, los valores compartidos, el desarrollo global y la modernización. Esto es inspirador para mí como ciudadano de una nación orgullosamente alineada con los BRICS».

En conjunto, estas reflexiones de todos los continentes, idiomas y sistemas políticos envían un mensaje unificado: la verdadera fuerza no radica en la agresión, sino en fomentar la cooperación, defender la paz y evitar que se repitan los errores de la historia. Para China, la conmemoración del Día V se convirtió así en algo más que un momento nacional. Fue un escenario para proyectar un mensaje de responsabilidad histórica, confianza estratégica y asociación global.

A medida que el mundo avanza, es esencial escuchar este mensaje, reconocer el valor de la coexistencia pacífica y encontrar un terreno común en la búsqueda de un orden mundial más justo y equilibrado.