Al menos 150 detenidos en Londres durante manifestación propalestina

Londres, 6 sep. (Sputnik).- Al menos 150 personas fueron detenidas en las protestas propalestinas celebradas este sábado en Londres, comunicó la policía metropolitana.

«Para el momento, los agentes realizaron alrededor de 150 detenciones en la manifestación ‘Protejamos a nuestros jurados’ (una acción contra la prohibición de realizar eventos propalestinos y en apoyo a la organización prohibida Palestine Action) por diversos delitos, como agredir a un agente de policía y expresar su apoyo a una organización prohibida», declaró la policía en un comunicado en su red social X.

El comunicado precisa que los agentes habían sido sometidos a un nivel de abuso sin precedentes, incluyendo puñetazos, patadas, escupitajos y lanzamiento de objetos, además de abuso verbal. (Sputnik)