Ariel Robles inicia campaña presidencial con un llamado a la dignidad y la defensa de la democracia

San José, 6 Sep (Elpaís.cr).– El Frente Amplio (FA) ratificó este sábado al diputado Ariel Robles Barrantes como su candidato presidencial para las elecciones nacionales de 2026, en un acto cargado de simbolismo político y con un mensaje de firmeza frente a lo que calificó como “la elección más importante de nuestro tiempo”.

Robles, acompañado por la fracción legislativa del FA, los aspirantes a las vicepresidencias Margarita Salas y Guillermo Arroyo, y la presidenta de la agrupación, Patricia Mora Castellanos, aseguró que la candidatura del partido no solo busca llegar a Zapote, sino también devolverle al país “la senda de la dignidad y la esperanza”.

“Hoy inicia el camino para gobernar para la gente que viene del mundo del trabajo, que sabe lo que cuesta pagar una universidad, lo que significa viajar en bus en medio de presas o alquilar por siempre porque no hay acceso a una vivienda. Es la hora de que gobierne la Costa Rica de las grandes mayorías”, expresó Robles ante un auditorio colmado de simpatizantes.

Una elección decisiva

El legislador señaló que la contienda del próximo año definirá el rumbo democrático del país. “Si la próxima elección la pierde el Frente Amplio, no la pierde un partido, la pierde la democracia costarricense. Pero si la ganamos, gana la democracia costarricense”, advirtió.

Robles reconoció que la oposición intentará desacreditar a su partido, pero dijo que la militancia frenteamplista ha demostrado dignidad, resiliencia y capacidad de enfrentar los ataques políticos con firmeza, rebeldía y hasta con humor.

Tres caminos para Costa Rica

Durante su discurso, el candidato del FA planteó que el país enfrenta tres opciones en 2026: regresar al pasado de gobiernos que, según dijo, dejaron a Costa Rica en ruinas; continuar con el “autoritarismo” del actual oficialismo; o apostar por una tercera vía: “la política de la dignidad y la esperanza”, representada por su partido.

“El Frente Amplio ha demostrado en la Asamblea Legislativa que sabe gobernar con hechos y no solo con promesas. Recuperamos el atún para las comunidades costeras, aumentamos la prescripción de delitos de corrupción, bajamos impuestos a pymes y trabajadores independientes, aprobamos el convenio 190 contra el acoso laboral y defendimos la democracia”, enumeró.

Compromisos de gobierno

Robles adelantó que, de llegar a la Presidencia, sus prioridades estarán centradas en recuperar la educación, la seguridad, la salud y el transporte público, pilares que considera fundamentales para la productividad nacional.

También reiteró propuestas como la jornada laboral de 40 horas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la protección de las playas públicas, la lucha contra la corrupción y la defensa del ambiente como eje transversal de las decisiones económicas.

“Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Vamos a poner al ambiente en el centro y nunca privatizaremos nuestras playas. Sabemos que el poder es el mecanismo para cambiar las condiciones de vida de quienes menos poder tienen. Ese es el verdadero sentido de la política”, enfatizó.

Un proyecto que nació en Pérez Zeledón

El aspirante recordó sus inicios en el Frente Amplio en su natal Pérez Zeledón, hace 14 años, junto al entonces diputado y actual legislador José María Villalta.

“Nos decían que éramos muy jóvenes e inexpertos, y aun así logramos la regiduría, la diputación y seguiremos adelante. Hoy dicen lo mismo, pero en febrero también lo lograremos”, manifestó.

Diferenciación frente al chavismo y la oposición tradicional

Robles subrayó que su partido se ha distinguido de otras fuerzas opositoras al actual gobierno, al priorizar la defensa de la institucionalidad y de los valores democráticos por encima de cálculos electorales.

“La fracción legislativa del Frente Amplio ha sido la primera en defender incluso a antagonistas históricos cuando estuvo en juego la democracia. No dudamos en ponernos del lado de adversarios tradicionales porque entendemos que la institucionalidad no se negocia”, afirmó.

En ese sentido, el candidato aseguró que el FA ha sido garante de libertades fundamentales como la libertad de prensa, el pluralismo político y el derecho de los sectores productivos a expresarse sin temor a represalias.

“Pelearemos cada voto”

El acto de proclamación cerró con un llamado directo a la militancia a organizarse territorialmente de cara a la campaña. “No bastará con el voto, necesitamos que cada uno de ustedes se ponga la camiseta y salga a defender la democracia costarricense. Cuando lleguemos a Zapote, lo haremos juntos”, concluyó Robles entre aplausos y consignas.

Con esta ratificación, Ariel Robles se convierte oficialmente en el abanderado de un Frente Amplio que aspira a consolidarse como alternativa real de gobierno y disputar, por primera vez en su historia, la Presidencia de la República.