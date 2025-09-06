Ascenso del Sur Global impulsa innovación en bienes intelectuales públicos globales, según informe

Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025, celebrado en Kunming. Xinhua

Kunming, 6 sep (Xinhua) — El ascenso colectivo del Sur Global es uno de los cambios más profundos en el panorama internacional del siglo XXI, y ofrece una oportunidad histórica para la innovación en bienes intelectuales públicos globales, según un informe publicado hoy sábado.

Titulado «Responder a las preguntas de nuestro tiempo: la importancia global y el valor práctico de los bienes intelectuales públicos de China», el informe fue dado a conocer por el Instituto Xinhua, un grupo de expertos afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

En el ámbito político, los países del Sur Global están impulsando la democratización de las relaciones internacionales al abogar por la defensa de la igualdad soberana y la consulta inclusiva, así como al exigir mayor equidad y justicia en las plataformas internacionales y dentro de los mecanismos globales, de acuerdo con el informe.

En el ámbito económico, han situado el desarrollo en el centro de la gobernanza económica global y han promovido un reequilibrio de la estructura del poder económico mundial, mediante la apertura y la cooperación.

En cuanto a la gobernanza global, han enfatizado la inclusión de más países en desarrollo en el proceso, respetando los intereses y las demandas de todos y rompiendo el monopolio de las grandes potencias.

Culturalmente, defienden una ética de convivencia que trasciende la hegemonía cultural, fomentan los intercambios y el aprendizaje mutuo para superar las barreras entre civilizaciones, y rechazan la noción de un «choque de civilizaciones».

Más importante aún, a medida que el Sur Global continúa acumulando logros prácticos, sus valores y políticas adquieren una influencia internacional cada vez mayor, lo que proporciona al mundo una fuente creciente de recursos intelectuales imbuidos de contemporaneidad y valor práctico, indica el documento.

El mismo señala que al construir un mundo multipolar de igualdad y orden, y al impulsar una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos, las diversas prácticas, la riqueza cultural y los variados modelos de desarrollo del Sur Global aportarán sin duda recursos intelectuales cada vez más valiosos al mundo.

