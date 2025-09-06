Aumentan en Chad a 113 los muertos por el cólera

Moscú, 6 sep (Sputnik).- El número de muertos por el cólera en Chad aumentó a 113 personas, informó el portal Tchadinfos citando datos del Ministerio de Salud del país.

«Se han registrado 1.631 casos sospechosos de cólera, de los cuales 113 personas han fallecido», indicó el portal.

Según el medio, los brotes de la enfermedad se concentran en dos regiones del este del país: Sila y Wadi Fira.

Chad ya recibió más de un millón de dosis de vacunas y continúa la campaña de vacunación en la zona afectada.

A mediados de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre 30 muertes por el cólera en Chad en el mes posterior al primer caso detectado.

A finales de ese mismo mes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que más de 4.400 personas han muerto de cólera en África desde principios de 2025.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda que puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata. La OMS estima que cada año se registran en el mundo entre 1,3 y cuatro millones de casos de cólera, y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. (Sputnik)