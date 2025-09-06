Canciller de Irán señala que Teherán y OIEA están «muy cerca» de llegar a nuevo marco de cooperación

Teherán, 6 sep (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijo hoy sábado que Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) están «muy cerca» de acordar un nuevo marco para la reanudación de la cooperación bilateral.

Señaló lo anterior en una conferencia en Teherán mientras hablaba sobre la futura cooperación entre Irán y el organismo de control nuclear de la ONU, así como los resultados de una nueva ronda de conversaciones entre ambas partes, que comenzó el viernes en Viena, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

«Hasta donde sé, se han celebrado buenas negociaciones y estamos muy cerca de llegar a un nuevo marco de cooperación con la propia agencia», dijo Araghchi.

Indicó que una cooperación favorable para Irán sería una en la que las preocupaciones del país, «que han quedado reflejadas específicamente en la ley del Parlamento», sean tomadas en consideración.

Respecto a la posibilidad de reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que las dos partes estaban intercambiando mensajes a través de mediadores.

Araghchi subrayó: «el día que los estadounidenses lleguen a la conclusión de que están listos para negociar sobre la base de los intereses comunes y el respeto mutuo, nosotros también estaremos preparados para iniciar el diálogo».

Irán y Estados Unidos tenían previsto llevar a cabo la sexta ronda de negociaciones nucleares indirectas el 15 de junio en Omán. Las conversaciones se suspendieron después de que Israel lanzara importantes ataques aéreos contra varios objetivos iraníes el 13 de junio, incluidas instalaciones nucleares y militares. El 22 de junio, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra tres sitios nucleares iraníes.

Como respuesta, el Parlamento iraní aprobó por abrumadora mayoría una ley para suspender la cooperación con el OIEA. El proyecto de ley prohíbe a los inspectores del OIEA acceder a las instalaciones nucleares de Irán, a menos que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional certifique que las instalaciones son seguras y que se respeta plenamente la soberanía de Irán.