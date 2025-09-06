China lanza nuevo grupo de satélites de teledetección

Taiyuan, 7 sep (Xinhua) — China lanzó el domingo un nuevo grupo de satélites de teledetección desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, en el norte de la provincia de Shanxi.

Los satélites del grupo Yaogan-40 03 se lanzaron a las 12:34 horas (hora de Beijing) a bordo de un cohete portador Gran Marcha-6 modificado y entraron con éxito en las órbitas preestablecidas.

Se utilizarán para llevar a cabo detecciones del entorno electromagnético y pruebas técnicas relacionadas.

El lanzamiento supuso la misión número 593 de los cohetes portadores Gran Marcha.