De Sao Paulo a Kunming, la voz del Sur Global se hace más fuerte

Kunming, 6 sep (Xinhua) — El Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global 2025 se inauguró este viernes en Kunming, provincia suroccidental china de Yunnan, reuniendo a cientos de académicos y funcionarios con el objetivo de amplificar la voz de los países en vías de desarrollo en el escenario mundial.

Este foro de cinco días, realizado bajo el lema de «Empoderar al Sur Global, Navegar por los Cambios Globales», celebra su segunda edición, tras la anterior del año pasado en Sao Paulo, Brasil.

Unos 500 representantes de más de 260 instituciones de 110 países, así como de organizaciones internacionales y regionales, participan en el foro este año.

La agenda se centra en alcanzar consensos sobre la paz, identificar nuevos motores de desarrollo, ampliar la cooperación y promover el diálogo entre civilizaciones.

Construyendo consenso a través del diálogo

Se cree que, ante los cambios globales del siglo XXI, la búsqueda de la modernización y el esfuerzo por fomentar un orden internacional más justo y equitativo son las sagradas misiones históricas de los países del Sur Global y los temas comunes de la época para los medios de comunicación y los think tanks del Sur Global.

El pasado mes de noviembre, el primer foro celebrado en Brasil emitió la Declaración de Sao Paulo, donde se instaba a los medios de comunicación y los think tanks del Sur Global a defender con firmeza los intereses comunes del grupo y seguir potenciando su voz e influencia en los asuntos globales.

En julio, el Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks de los BRICS y la Cumbre de Medios de Comunicación y Think Tanks de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) se celebraron respectivamente en Brasil y China, ampliando aún más el consenso y proporcionando apoyo intelectual a los países del Sur Global.

Leonardo de Rezende Attuch, director ejecutivo de Brazil 247, uno de los medios de comunicación más influyentes de Brasil, quien asistió al foro de Sao Paulo y se ha inscrito para el evento de Kunming, dijo que los medios juegan un papel clave en la mejora del sistema de gobernanza global y la amplificación de la voz del Sur Global.

«En solo un año, ya hemos visto diálogos más profundos y estructurados entre los medios de comunicación del Sur Global, amplificando aún más las voces de los países del Sur Global y transformando la narrativa hegemónica tradicionalmente dominada por los medios occidentales», señaló Attuch.

Colaborando por un desarrollo compartido

En los últimos años, la influencia del Sur Global ha crecido significativamente. Representando más del 40 por ciento del producto interno bruto mundial y contribuyendo con hasta el 80 por ciento del crecimiento global, el Sur Global es una fuerza clave para mantener la paz internacional, impulsar el desarrollo mundial y mejorar la gobernanza global.

China siempre ha sido un miembro natural del Sur Global, un socio confiable a largo plazo de otros países en desarrollo, y un país realizador y luchador que trabaja por el desarrollo global.

Desde Asia hasta África, desde América Latina hasta el Pacífico, China colabora con los países del Sur Global para impulsar la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta, construyendo carreteras, puentes y puertos; infraestructuras cruciales para la prosperidad económica.

Proyectos de subsistencia «pequeños y bellos», como los Talleres Luban, la técnología de cultivo de Juncao y de arroz híbrido, han echado raíces en casi todos los países del Sur Global, apoyando sus esfuerzos de modernización.

Nassar Abdulkareem Nassar, subdirector de asuntos mediáticos de la Agencia de Noticias de Irak, valoró el papel de China como miembro del Sur Global en el avance de la cooperación práctica.

«En Irak, el apoyo de China ha permitido llevar a cabo numerosos proyectos emblemáticos y programas de subsistencia», apuntó Nassar, agregando que la cooperación práctica con China ha proporcionado un impulso continuo para el desarrollo en todo el Sur Global, incluido Irak.

El mundo de hoy está experimentando cambios profundos sin precedentes en un siglo. Y el ascenso colectivo del Sur Global se está convirtiendo en una característica definitoria de esta transformación.

Los medios de comunicación y think tanks del Sur Global no solo son un difusor de la voz del Sur Global y cronista de los tiempos cambiantes, sino también un modelador de la imagen del Sur Global y promotor de un orden internacional más justo y equitativo.

Fabio Manzini Camargo, asesor especial de la Oficina del Ministro de Salud de Brasil, declaró a Xinhua que este foro ayuda a fortalecer la colaboración entre los medios de comunicación y think tanks del Sur Global, permitiendo que el público comprenda la realidad de la sociedad contemporánea desde la perspectiva del Sur Global.

Respondiendo a las preguntas contemporáneas

Hoy en día, una misión compartida a la que se enfrentan los países del Sur Global es romper el patrón de opinión pública global dominado por Occidente y establecer su propia subjetividad y poder discursivo.

«La voz del Sur Global tiene un peso creciente, porque el mundo reconoce que no es posible mantener la paz ni avanzar hacia un desarrollo sostenible sin escuchar y tener en cuenta a la mayoría de la humanidad», afirmó Fidel Alejandro Gómez Vega, vicepresidente de la Agencia de Noticias Prensa Latina de Cuba.

El Sur Global emerge como una fuerza potente en paz, desarrollo y para la construcción de un orden mundial más justo, añadió el ejecutivo del medio cubano.

Por otra parte, para Dzhoni Melikyan, jefe del Departamento de Investigación de Relaciones Internacionales del Centro de Relaciones Públicas e Información, bajo la Oficina del Primer Ministro de Armenia, los medios de comunicación y think tanks del Sur Global deberían convertirse en la voz y conciencia de las diversas sociedades, proporcionando análisis en profundidad, abogando por narrativas constructivas y configurando un sistema de discurso global equilibrado.

En el contexto de la escalada de conflictos geopolíticos, su colaboración es crucial, añadió el funcionario armenio.

En opinión de Ahmad Ismayilov, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de los Medios de Comunicación de Azerbaiyán, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de información objetiva y fiable, por lo que los medios de comunicación del Sur Global deben convertirse en el puente entre los responsables políticos y la población.

Los medios de comunicación del Sur Global deben invertir en la transformación digital, capacitar y adoptar herramientas de inteligencia artificial y establecer alianzas intercontinentales para amplificar la voz del Sur Global, propuso Ismayilov.

Durante el foro en Kunming, ya se ha publicado el Consenso de Yunnan, un compromiso conjunto para expandir la producción cooperativa de noticias y análisis. Y está previsto lanzar un informe de investigación sobre la contribución de China a los productos intelectuales públicos mundiales, que recoge las mejores prácticas de las iniciativas de Cooperación Sur-Sur del país.

El evento también marca el lanzamiento formal de la Red de Asociación para la Comunicación Conjunta del Sur Global, que cuenta con más de 1.000 medios de comunicación, think tanks y otras instituciones en 95 países y regiones.