Descartan en Alemania despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania

Berlín, 6 sep (Prensa Latina) El primer ministro alemán, Markus Söder, calificó hoy de improbable un eventual despliegue en Ucrania de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al considerar que Rusia nunca lo permitiría.

En declaraciones al diario Rheinische Post, el líder de la Unión Social Cristiana (CSU) afirmó que esa medida sería un anticipo de la entrada de Ucrania en la alianza atlántica.

Söder añadió que la Bundeswehr (Fuerzas Armadas federales) no está preparada para una acción de ese tipo, pues sus capacidades están al límite en lo financiero y en personal.

Destacó que, por esa razón, es necesario el regreso del servicio militar obligatorio, según su criterio.

El pasado 4 de septiembre, París acogió una reunión de la llamada coalición de voluntades para discutir, entre otros temas, las garantías de seguridad para Kiev.

Un portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, declaró que Berlín está listo para ampliar la financiación, envío de armas y entrenamiento a las tropas ucranianas.

Analistas consideran que la postura de Söder refleja divisiones en Occidente sobre el nivel de compromiso bélico directo que se está dispuesto a asumir.

Por su parte, Rusia rechaza de plano cualquier escenario que implique el despliegue de contingentes de la OTAN en Ucrania, según advirtió el pasado 18 de agosto la portavoz de su Cancillería, María Zajárova. Esa medida, señaló Moscú, podría desencadenar una escalada incontrolable del conflicto.