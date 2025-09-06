El presidente de Sudáfrica participará en la cumbre extraordinaria de los BRICS

Pretoria, 6 sep (Sputnik).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, participará en la cumbre extraordinaria de los BRICS el próximo 8 de septiembre, confirmó a Sputnik el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya.

El asesor del presidente de Brasil, Celso Amorim, señaló antes en una entrevista con el diario O Globo que la reunión, convocada por iniciativa del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se celebrará de forma virtual. Amorim también confirmó que el presidente de China, Xi Jinping, ya aseguró su participación.

«Lo confirmo», dijo Magwenya al ser consultado sobre la presencia de Ramaphosa en la cumbre.

El grupo BRICS se fundó en 2006 por Brasil, China, la India y Rusia; en 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

El 6 de enero de este año, el Gobierno de Brasil, que asumió la presidencia rotativa del bloque, anunció además la adhesión plena de Indonesia a los BRICS. (Sputnik)