EPL de China en alerta por paso de buques de guerra canadienses y australianos por estrecho de Taiwán

Beijing, 6 sep (Xinhua) — El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China permanece en alerta máxima y está totalmente preparado para salvaguardar con firmeza la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad regionales, señaló hoy sábado un portavoz.

Shi Yi, portavoz del comando, hizo estas declaraciones al comentar el paso de buques de guerra canadienses y australianos por el estrecho de Taiwán.

Hoy, la fragata canadiense Quebec y el destructor australiano Brisbane realizaron un tránsito por el estrecho de Taiwán y participaron en provocadoras, lo que envió señales equivocadas y aumentó los riesgos de seguridad, dijo Shi.

Las fuerzas navales y aéreas del comando siguieron de cerca y supervisaron el paso de los buques militares canadienses y australianos por el estrecho de Taiwán de principio a fin, y tomaron las medidas efectivas correspondientes, aseguró el portavoz.