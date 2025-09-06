Inaugurada red de asociación de comunicación conjunta del Sur Global en suroeste de China

Kunming, 6 sep (Xinhua) — La Red para la Asociación de Comunicación Conjunta del Sur Global, impulsada por la Agencia de Noticias Xinhua, fue lanzada hoy sábado durante el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025 que se celebra en Kunming, capital de la provincia suroccidental china de Yunnan.

El primer grupo de socios para esta cooperación está compuesto por más de 1.000 medios de comunicación, grupos de expertos y otras instituciones de 95 países y regiones del Sur Global. Se espera que la red, propuesta inicialmente por Xinhua en noviembre de 2024, lleve a cabo sus tareas cooperativas con base en dos plataformas: el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global, y la red de noticias de medios del Sur Global.

La red organizará una serie de reuniones internacionales y regionales, seminarios profesionales, sesiones especiales de capacitación, exposiciones fotográficas y otras actividades. Según los organizadores del evento, esta iniciativa se ha creado con el fin de incrementar de manera colectiva la fuerza de la comunicación conjunta y elevar la voz del Sur Global, al tiempo que apunta a poner en marcha proyectos de co-creación, publicar informes de grupos de expertos, columnas especiales e iniciativas y consensos.

El foro, inaugurado el sábado, está organizado conjuntamente por la Agencia de Noticias Xinhua, el Comité Provincial de Yunnan del Partido Comunista de China y el Gobierno Popular de la Provincia de Yunnan.