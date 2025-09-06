Informe advierte deterioro democrático y riesgos estructurales en Costa Rica con el actual Gobierno

San José, 6 Sep (Elpaís.cr).– Un nuevo informe de coyuntura política advierte que el estilo presidencial imperante en Costa Rica tiene como principal objetivo “desmantelar y erosionar, progresiva pero seguramente, los controles que ejercen sobre su administración las instituciones horizontales del Estado”, ya sea en materia política, económica o constitucional.

De acuerdo con el documento, esta dinámica constituye “una contundente señal de deterioro democrático”, al socavar el sistema de pesos y contrapesos que ha caracterizado históricamente al país.

Populismo delegativo y confrontación política

El estudio, elaborado desde un enfoque politológico, señala que el comportamiento gubernamental se inscribe en lo que la teoría denomina populismo delegativo: cuando un presidente se arroga la representación del “pueblo” como un ente abstracto, y adapta el aparato institucional según sus intereses.

Este escenario, subraya el informe, tiende a agudizarse en vísperas de la contienda electoral. Los investigadores advierten que la incertidumbre y la confrontación política podrían intensificarse, evidenciando las limitaciones del Ejecutivo para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar estabilidad en el rumbo nacional.

“En la actual coyuntura, el país recorre una senda sin retorno en el que la legitimidad del sistema político y sus instituciones es constantemente puesta en duda gracias al particular protagonismo de figuras políticas que, aprovechando sus posiciones, construyen narrativas mesiánicas y antisistema”, concluye el análisis.

El documento resalta que este fenómeno pone en tela de juicio logros históricos vinculados al Estado social de derecho y afecta áreas tan sensibles como la educación, las finanzas públicas, el ambiente, los derechos humanos y la seguridad.

Choque con el Legislativo y la inmunidad presidencial

En el ámbito político, el informe identifica un patrón repetido en los últimos cuatro meses: un estilo beligerante del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa. Aunque se han reducido los vetos a proyectos aprobados, se ha intensificado un discurso presidencial centrado en la supuesta persecución política de la que dice ser víctima, particularmente tras la apertura del proceso legislativo que analiza levantar su inmunidad.

Política exterior y tensiones internas

Los investigadores también cuestionan la posición costarricense frente a la política exterior de Estados Unidos, a la que califican de “sumisa”. Ejemplos citados son la aceptación de migrantes deportados desde el país norteamericano, pese a denuncias de organismos de derechos humanos, y la apertura a la importación de papa, medida que impacta a productores locales y plantea riesgos fitosanitarios.

Asimismo, critican la propuesta de construir una mega cárcel bajo un discurso “populista carcelario”, siguiendo el modelo impulsado en El Salvador. Según el informe, esta estrategia difícilmente resolverá el problema de inseguridad y contrasta con la falta de recursos para los cuerpos policiales y la ausencia de un plan integral frente al crimen organizado.

Finanzas públicas y educación

En el plano hacendario, el análisis cuestiona la política fiscal del Gobierno, particularmente las exoneraciones que afectan la recaudación tributaria. Solo en renta y en el IVA, el país deja de percibir alrededor de 2 billones de colones anuales, equivalentes al 4,5% del PIB.

La educación constituye otro foco de alerta. El informe denuncia una desconexión entre las soluciones de largo plazo y las urgencias inmediatas de la población estudiantil. Miles de niños, niñas y adolescentes continúan en condiciones de infraestructura precaria y con desigualdades marcadas entre zonas urbanas y rurales.

La reciente negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), enmarcada en un ambiente de tensión política, concluyó con un aumento del 1% para 2026, percibido más como un “congelamiento que como un avance”.

Aunque el Ministerio de Educación Pública presentó una nueva “ruta de recuperación” bajo el actual ministro Leonardo Sánchez, persiste desconfianza social debido a la falta de evaluaciones claras de programas previos.

Retrocesos ambientales y dilemas en competitividad

En el ámbito ambiental, el estudio alerta sobre un debilitamiento de la institucionalidad, con medidas que promueven la desregulación y la pérdida de autonomía técnica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), además de destituciones de funcionarios con experiencia en biodiversidad.

En materia de competitividad, reconoce avances en atracción de inversión extranjera, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la implementación de la red 5G. No obstante, advierte riesgos derivados de la intromisión política en decisiones técnicas, como la exclusión de empresas chinas del desarrollo de 5G en favor de negociaciones con Estados Unidos.

“El gobierno de Rodrigo Chaves se encuentra en una encrucijada: ¿priorizará la autonomía nacional y la diversificación de alianzas o continuará subordinándose a intereses externos que limitan la capacidad del país para decidir su propio destino?”, plantea el documento.

Un futuro en disputa

El informe cierra con un mensaje de advertencia: Costa Rica enfrenta un punto de inflexión en el que la narrativa política y la toma de decisiones gubernamentales no solo reconfiguran la relación entre poderes e instituciones, sino que también definen si el país mantiene su tradición democrática y de bienestar o se desliza hacia un modelo centralizado y excluyente.