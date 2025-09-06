Iniciativa de la Franja y la Ruta encarna comunidad con futuro compartido para la humanidad, destaca informe

Kunming, 6 sep (Xinhua) — La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido un ejemplo vívido de cómo se ha materializado la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, según un informe publicado hoy sábado.

Titulado «Responder a las preguntas de nuestro tiempo: la importancia global y el valor práctico de los bienes intelectuales públicos de China», el informe fue dado a conocer por el Instituto Xinhua, un grupo de expertos afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

Propuesta en 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha defendido los principios de consulta extensa, contribuciones conjuntas y beneficios compartidos, a la vez que ha adoptado los conceptos de apertura, sostenibilidad e integridad, de acuerdo con el documento.

Está centrada en cinco áreas clave: coordinación de políticas, conectividad de infraestructuras, libre comercio, integración financiera y vínculos más estrechos entre los pueblos, que el informe clasifica como «conectividad dura», «conectividad blanda» y «conectividad del corazón».

A lo largo de más de una década de desarrollo, la iniciativa ha llegado a ser la mayor plataforma mundial de cooperación internacional, con una amplia gama de proyectos emblemáticos, como el Ferrocarril Expreso China-Europa, el Ferrocarril China-Laos y el Puerto de El Pireo en Grecia.

Igualmente, se ha convertido en un producto público internacional de gran aceptación y una plataforma proporcionada por China para dicha cooperación, al tiempo que ha abierto nuevas vías para el desarrollo común de todos los países, destaca el documento.