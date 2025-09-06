Israel controla más del 80% de la Franja de Gaza, según autoridades locales

El Cairo, 6 sep (Sputnik).- El Ejército de Israel controla más del 80 por ciento del territorio de la Franja de Gaza, informaron este sábado las autoridades del enclave palestino.

«Las fuerzas de ocupación controlan más del 80 por ciento del territorio de la Franja de Gaza mediante la fuerza militar y el desplazamiento forzado de la población», señaló la Administración gazatí en un comunicado difundido en redes sociales.

Según las cifras oficiales de Gaza, al cumplirse 700 días del conflicto, el número de muertos y desaparecidos supera las 73.700 personas, incluyendo a más de 20.000 niños. Entre las víctimas se cuentan además 1.670 trabajadores sanitarios, 248 periodistas y 139 miembros de los servicios de Defensa Civil de Gaza.

Durante las acciones militares, casi el 90 por ciento de la infraestructura fue prácticamente destruida, incluyendo 38 hospitales, 833 mezquitas y 163 centros educativos, detallaron las autoridades, que estiman las pérdidas en más de 68.000 millones de dólares.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 64.300 palestinos muertos y unos 162.400 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)