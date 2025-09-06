La vacuna rusa contra el cáncer está lista para su uso clínico

Moscú, 6 Sep (Elpaís.cr).- La primera vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada por científicos rusos está lista para administrarse en pacientes.

La Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA, por sus siglas en ruso) envió recientemente la documentación científica al Ministerio de Salud con el fin de obtener la autorización para el uso clínico de la vacuna, conocida como EnteroMix.

Vacuna segura y eficaz

La directora de la FMBA, Veronika Skvortsova, comentó que, después de tres años de ensayos preclínicos, se confirmó la seguridad del fármaco, incluso suministrándose repetidamente.

En lo que respecta a su eficacia, se observó una reducción y ralentización del crecimiento de los tumores entre un 60 % y 80 % tras la aplicación de la vacuna. Este resultado dependió, en gran medida, de las características de cada tumor.

«Los estudios han demostrado un aumento de la supervivencia, lo que también es muy importante», indicó Skvortsova, quien reiteró que «la vacuna está lista para su uso» y que se está esperando que las autoridades sanitarias la aprueben.

¿Quiénes serán los primeros en probar la vacuna?

Está previsto comenzar a aplicar la vacuna en pacientes con cáncer colorrectal. Al mismo tiempo, ya está en fase avanzada una vacuna para el glioblastoma, un tumor muy agresivo que se desarrolla en el cerebro, y para melanomas especiales, no solo en la piel, sino también en las membranas oculares.

El pasado junio, el oncólogo jefe del Ministerio de Salud, Andréi Kaprin, informó que especialistas rusos habían iniciado ensayos clínicos de la vacuna EnteroMix con 48 voluntarios. También subrayó que el efecto tóxico del fármaco fue «muy leve» y que se proporcionará gratuitamente a los pacientes. (Sputnik)