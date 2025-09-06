LG Energy pide a empleados permanecer en sus alojamientos o salir de EEUU tras redadas

Tokio, 6 sep (Sputnik).- La empresa surcoreana LG Energy Solution instó a sus trabajadores en Estados Unidos a permanecer en sus estancias o abandonar el país después de redadas migratorias en una obra de Hyundai en el estado de Georgia, reportó este sábado la agencia de noticias Yonhap.

Anteriormente, la Fiscalía de EEUU para el distrito Sur de Georgia informó que al menos 475 personas fueron detenidas durante una redada en la obra de una instalación operada por la empresa surcoreana Hyundai Motor Company en el estado de Georgia. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, indicó que más de 300 de los detenidos eran ciudadanos surcoreanos.

«En un comunicado emitido el sábado, LG Energy Solution anunció la suspensión de todos los viajes de negocios a Estados Unidos e instruyó a sus empleados que se encuentran actualmente en el país a permanecer en sus lugares de residencia o regresar a sus hogares de inmediato», según la agencia.

Este sábado, el canciller surcoreano subrayó estar dispuesto a viajar personalmente a Washington, de ser necesario, para abordar la detención de cientos de coterráneos en las obras de una planta de baterías de Hyundai. (Sputnik)