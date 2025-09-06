Más de 350 acuerdos sellados en el EEF 2025 por un valor superior a $74.000 millones

Vladivostok (Rusia), 6 sep (Sputnik).- Un total de 353 acuerdos, sin incluir los que constituyen secreto comercial, por un valor total de 6,051 billones de rublos (74.194 millones de dólares a cambio actual) fueron firmados en el marco del Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés), informó el asesor presidencial y secretario ejecutivo del comité organizador del evento, Antón Kobiakov.

«Se firmaron 353 acuerdos por un valor total de 6,051 billones de rublos, sin contar aquellos que constituyen secreto comercial», dijo Kobiakov en una rueda de prensa final del foro.

En el evento, agregó, participaron más de 8.400 delegados y representantes de los medios de 75 países y territorios, siendo las delegaciones más numerosas las de China, Mongolia, la India, Japón y Laos.

La décima edición del EEF se desarrolló en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre de 2025 bajo el lema ‘Lejano Oriente: cooperación en aras de la paz y la prosperidad’.

La agencia RIA Nóvosti, que junto con Sputnik forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, fue socio informativo del evento. (Sputnik)