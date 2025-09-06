Ministra de Gobierno de Ecuador ratifica carácter pacífico de marcha convocada por Noboa

Quito, 6 sep (Sputnik).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, ratificó este sábado que la convocatoria del presidente Daniel Noboa a una marcha el próximo 11 de septiembre es pacífica.

«La gente está invitada porque se trata de un evento cívico, de un evento social, de un llamado a la paz y también un llamado a la sensibilización de todos los órganos conforma el Estado»; dijo Rovira a medios locales en el contexto de la Convención Nacional del movimiento Acción (ADN, centroderecha), encabezado por Noboa.

La ministra señaló que en esta jornada la agrupación política que llevó a Noboa al poder, aunque tiene una apertura democrática, ha presentado su Código de Ética.

«Ahora más allá de poner perfiles, porque eso sería limitar, restringir la participación democrática, el derecho de participación de la gente. Lo que sí vamos a presentar es el código de ética del partido, que eso es otra cosa. O sea, pueden venir, pero tienen que tienen que someterse a esto», señaló.

El objetivo de la nueva marcha, según la convocatoria oficial difundida el pasado 2 de septiembre, es «expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho».

Una marcha similar fue convocada el pasado 12 de agosto por el mandatario hasta la sede de la Corte Constitucional, en rechazo a la decisión de esta instancia de suspender varios artículos de tres leyes urgentes aprobadas por el parlamento unicameral (de Integridad Pública, de Inteligencia y de Solidaridad Nacional), las cuales el Gobierno considera clave para enfrentar la inseguridad que impera en el país.

En esta jornada, Noboa fue reelegido como el presidente de ADN para los próximos dos años, mientras Rovira resultó elegida como integrante de la cúpula nacional de ADN, así como Irene Véliz, actual secretaria general de Comunicación de la Presidencia, y Julio José Neira, actual secretario general de Integridad Pública.

En tanto, la vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, fue nombrada directora de ADN en la provincia de Pichincha (norte), cuya capital es igualmente Quito. (Sputnik)