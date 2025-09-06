Nicaragua y Costa Rica empatan en eliminatorias rumbo al mundial 2026

Managua, 6 Sep (Xinhua) — La selección de fútbol de Nicaragua empató 1-1 con el conjunto de Costa Rica en el partido eliminatorio por el Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, capital de Nicaragua.

La noche del viernes se desarrolló la inédita ronda final, ya que fue la primera vez que ambas selecciones se enfrentaron como parte del grupo C de las eliminatorias del Mundial 2026 por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).

En el minuto 54 se dio la expulsión de Jason Coronel de Nicaragua; seguidamente, en el minuto 60, un cabezazo del tico Alexis Gamboa dejó barrida a la defensa nicaragüense y el silencio se apoderó del estadio nacional mientras la algarabía de los fanáticos ticos se elevó en el sitio.

La selección anfitriona logró un equilibrio y empató en el minuto 81 con un penalti. El nicaragüense Byron Bonilla marcó un hito para los pinoleros, disparó al costado derecho con toda la potencia y explotó la afición nicaragüense de alegría.

«El control del balón nos costó un poquito y fue difícil y después con la expulsión fue mucho más difícil, pero todos los nicaragüenses tienen que estar orgullosos de sus jugadores de hoy, orgullosos porque hoy no solamente dejaron la vida, dejaron el alma», dijo a periodistas el director técnico de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa.

«Lo que habíamos logrado, ponernos arriba del marcador y tener un hombre más, lo dejamos de hacer; el trabajo, y van a empezar a crecer, les empiezas a regalar oportunidades y ellos se mataron, se mataron, la verdad que aprovecharon su deseo, sus ganas y terminaron empatando un partido que me parece que teníamos que haber manejado mejor», dijo el director técnico de Costa Rica, Miguel Herrera.

El Estadio Nacional lució totalmente abarrotado: 17.000 personas viviendo la pasión del fútbol, deporte que ha alcanzado más auge en Nicaragua.

En esta fase de las eliminatorias de la Confederación participan 12 selecciones nacionales, organizadas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

En el Grupo A se encuentran Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. En el grupo B están Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas y, en el grupo C, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Haití.

El próximo partido de Nicaragua será el 8 de septiembre contra Honduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. El martes 9 Costa Rica recibirá a la selección de Haití.