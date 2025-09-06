Países trazan en México ruta de acción sobre reforma de ONU

Ciudad de México, 6 sep (Prensa Latina) México acogió la primera reunión de los países integrantes de la iniciativa UN80 Global para apoyar el proceso de reforma de la ONU propuesto por su secretario general, António Guterres, divulgó hoy la Cancillería.

Según refiere un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como resultado de la cita, celebrada del 3 al 5 de septiembre último, el grupo acordó un marco de coordinación para contribuir de manera constructiva a la iniciativa ONU80, a título nacional y colectivo.

Asimismo, los participantes analizaron propuestas específicas en materia de eficiencia y mejoras operativas –centradas en la optimización de procesos administrativos, la gestión de recursos humanos y materiales-, y la revisión de mandatos.

De acuerdo con lo difundido, estas serán consideradas en el 80 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual comenzará el próximo martes.

El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de esta nación norteamericana, Enrique Ochoa, y el secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeld Kravik.

Representantes de alto nivel de Jordania, Indonesia, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur y el país anfitrión identificaron los desafíos y ventanas de oportunidad para que el multilateralismo se adapte a un nuevo contexto presupuestario.

Además, enfocar la acción de la ONU en los mandatos de desarrollo sostenible, paz y seguridad y derechos humanos, y colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones, apunta la fuente.

La iniciativa UN80 Global, anunciada por México y Noruega en abril, busca construir puentes y coordinar la acción entre países que apoyan el multilateralismo y robustecer el papel de la ONU para hacer frente a los retos globales.

Asimismo, tiene como propósito contribuir de manera constructiva a los esfuerzos de reforma de ONU80.

Con su liderazgo en este ámbito, agrega el texto, México se posiciona como un actor comprometido con el multilateralismo y con la ONU como la mejor plataforma para enfrentar los desafíos globales y coordinar la acción colectiva a favor de las personas, el planeta y la prosperidad compartida.