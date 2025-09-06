Sector arrocero rechaza declaraciones irrespetuosas contra los productores

San José, 5 Sep (Elpais.cr).– La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) expresó este viernes su total respaldo al sector arrocero costarricense, que atraviesa una de las crisis más severas de su historia como consecuencia de la llamada Ruta del Arroz, política que —según la organización— prácticamente ha desmantelado la producción nacional, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y dejando en incertidumbre a miles de familias productoras.

La CNAA rechazó de manera categórica las declaraciones de los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo y Alexander Barrantes Chacón, quienes sugirieron a los productores “buscar alternativas” frente a la crisis.

La Cámara calificó estas expresiones de “irrespetuosas, desconectadas de la realidad y ofensivas” hacia quienes durante décadas han sostenido la alimentación de los costarricenses con esfuerzo y sacrificio.

Proyecto FONARROZ como medida urgente

La organización insistió en que el país no puede permitirse perder a sus productores de arroz e instó a la Asamblea Legislativa a aprobar cuanto antes el proyecto de ley N.° 24.211 (FONARROZ), considerado una herramienta clave para rescatar al sector, devolverle estabilidad y garantizar el derecho de los costarricenses a acceder a un alimento básico cultivado en suelo nacional.

“La mal llamada Ruta del Arroz ha perjudicado a los productores costarricenses, provocando una caída en la producción y poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de familias. Es urgente que se apruebe este fondo para brindar apoyo financiero y técnico a los arroceros y evitar un deterioro aún mayor del sector”, declaró Óscar Arias Moreira, presidente de la CNAA.

¿Qué es FONARROZ?

El proyecto de ley FONARROZ busca crear un fondo especial para el financiamiento, apoyo técnico y reconversión del sector arrocero nacional. La iniciativa pretende garantizar recursos que permitan a los agricultores modernizar sus sistemas de cultivo, mejorar la productividad, enfrentar los altos costos de insumos y adaptarse a la competencia derivada de la apertura comercial.

Además, el fondo funcionaría como un mecanismo de estabilidad, brindando liquidez a los productores que hoy se encuentran asfixiados por deudas y bajos precios en el mercado. Para la CNAA, aprobar este proyecto es una decisión estratégica que trasciende lo económico y se vincula directamente con la seguridad alimentaria del país.

La “Ruta del Arroz”: una política cuestionada

La crisis actual del sector tiene sus raíces en la llamada Ruta del Arroz, política implementada por el actual gobierno como parte de su agenda de liberalización comercial. Bajo este esquema, se redujeron los aranceles de importación de arroz y se eliminaron mecanismos de regulación de precios que históricamente habían protegido a los productores nacionales.

De acuerdo con la CNAA y diversas organizaciones campesinas, esta decisión provocó un aumento en las importaciones a bajo costo, principalmente de arroz proveniente de Estados Unidos y Sudamérica, lo que generó un desplome en los precios internos y aceleró la desaparición de cientos de pequeños y medianos productores.

Para la Cámara, esta política pública no solo debilitó la competitividad del arroz nacional, sino que además expuso a Costa Rica a una mayor dependencia externa en un producto considerado estratégico para la dieta básica de la población.

Críticas y llamados a los diputados

La Cámara Cúpula del Sector Agropecuario cuestionó especialmente las mociones de reiteración presentadas por los legisladores Daniela Rojas Salas (PUSC) y Alexander Barrantes (oficialista), al considerar que dichas acciones han retrasado la aprobación de FONARROZ.

No obstante, la organización reconoció y agradeció el respaldo de las distintas bancadas legislativas que han alzado la voz en defensa del agro costarricense, destacando que este acompañamiento político resulta vital para frenar el debilitamiento de la producción nacional.

“El agro exige respeto y soluciones”

La CNAA recalcó que las familias arroceras no requieren “insultos y menosprecio”, sino políticas públicas serias que reconozcan su papel esencial en la economía y en la seguridad alimentaria del país.

Finalmente, la Cámara reiteró su compromiso con los productores y llamó a todos los actores involucrados a trabajar de manera conjunta en la protección y fortalecimiento del sector agropecuario nacional, advirtiendo que lo que está en juego no es únicamente la subsistencia de miles de familias campesinas, sino también la capacidad del país para sostener su soberanía alimentaria en el mediano y largo plazo.