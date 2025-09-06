Suman más de 6.600 detenidos en Venezuela durante operativos antidrogas de 2025

Caracas, 6 sep (Xinhua) — El superintendente Nacional Antidrogas de Venezuela, alcalde general Danny Ferrer Sandrea, informó este sábado la detención de 6.639 personas y la incautación de 56.227 kilogramos de drogas en 5.442 procedimientos antinarcóticos realizados en lo que va de 2025.

Los datos fueron suministrados durante un programa radial transmitido por la emisora del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

De los detenidos, 6.545 son venezolanos y 94 extranjeros, entre ellos 88 colombianos, además de personas procedentes de Letonia, Santa Lucía, Guyana, Cuba y Alemania, precisó Ferrer Sandrea.

El funcionario destacó que estas cifras reflejan los avances de la política estatal contra el tráfico ilícito de drogas, subrayando que las operaciones se llevaron a cabo «con profesionalismo, ética y respeto a los Derechos Humanos».

Ferrer Sandrea resaltó la labor conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana y demás instituciones estatales, cuya coordinación ha sido clave en los resultados alcanzados.

Añadió que las acciones se enmarcan en el Plan Nacional Antidrogas 2026-2031, diseñado para fortalecer la prevención, regular el uso de químicos y combatir la legitimación de capitales asociada a este delito.

«El compromiso es continuar trabajando sin descanso para garantizar una Venezuela libre de estas amenazas y proteger el bienestar de nuestro pueblo», aseguró.

El reporte de la acción antinarcóticos de Venezuela ocurre en un contexto de amenazas de Estados Unidos, país que ha desplegado en el Caribe un amplio contingente militar, acusando a autoridades venezolanas de tener supuestos nexos con el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos.

Venezuela ha denunciado que dicho despliegue es parte de una operación para forzar un cambio de Gobierno en el país sudamericano y apropiarse de sus recursos naturales, al tiempo que se amenaza gravemente a la paz de la región.