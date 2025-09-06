Tráfico postal hacia EE. UU. cae un 81 por ciento tras suspensión de exención arancelaria para paquetes de bajo valor

Ginebra, 7 sep (Xinhua) — El tráfico postal hacia Estados Unidos se ha desplomado un 81 por ciento después de que Washington suspendiera la exención arancelaria para las importaciones de bajo valor, según informó el sábado la Unión Postal Universal (UPU).

La UPU señaló que los datos intercambiados entre los operadores postales a través de su red electrónica muestran que el tráfico desde sus países miembros hacia Estados Unidos se redujo un 81 por ciento el 29 de agosto con respecto a la semana anterior.

«Además, 88 operadores postales informaron a la UPU de que han suspendido algunos o todos los servicios postales a Estados Unidos hasta que se aplique una solución», afirmó en un comunicado la UPU, una agencia especializada de la ONU para el sector postal con 192 países miembros.

La UPU está trabajando en «el rápido desarrollo de una nueva solución técnica que ayude a que el correo vuelva a circular hacia Estados Unidos», afirmó el director general de la UPU, Masahiko Metoki.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 30 de julio un decreto ejecutivo por el que se pone fin a la antigua norma de exención «de minimis», que permitía la entrada libre de impuestos de mercancías por valor inferior a 800 dólares estadounidenses, a partir del 29 de agosto.

El tráfico postal hacia Estados Unidos se detuvo casi por completo tras la aplicación de las nuevas normas, que por primera vez imponen la carga de la recaudación y el pago de los derechos de aduana a los transportistas o a las partes cualificadas aprobadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, siglas en inglés), según la UPU.

Las empresas de transporte, como las aerolíneas, indicaron que no estaban dispuestas o no podían asumir esta responsabilidad, mientras que los operadores postales aún no han establecido un vínculo con las partes cualificadas por la CBP, lo que provocó importantes trastornos operativos, según informó la UPU.