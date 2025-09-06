Trump advierte que prepara nuevas acciones militares en el Caribe

Washington, 6 Sep (Elpaís.cr).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido el anunciado ataque contra una ‘narcolancha’, que supuestamente salía del territorio venezolano, y aseguró que las fuerzas de EE.UU. «permanecen preparadas para llevar a cabo más operaciones militares» en la región, según se desprende de una carta que ha enviado a los líderes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense y que ha sido difundida este sábado por la periodista Alayna Treen de la CNN.

En la misiva, fechada el 4 de septiembre y enviada a Mike Johnson y Chuck Grassley, líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, respectivamente, el mandatario ha asegurado que «los cárteles de narcotraficantes extraordinariamente violentos» amenazan a EE.UU. y otros países del hemisferio occidental, luego de convertirse en «estructuras complejas con los medios financieros y capacidades paramilitares necesarios para operar con impunidad».

Luego de acusar de falta de acción a «algunos de los países de la región» para hacer frente a esta «continua amenaza a las personas e intereses de EE.UU. que proviene de sus territorios», Trump ha afirmado en la carta que se ha llegado a «un punto crítico» cuando su país tiene que enfrentarla mediante la fuerza militar. «No es posible en este momento conocer el alcance completo y la duración de las operaciones militares que serán necesarias», ha destacado.

Dudas sobre la legalidad del ataque

Su carta se publicó en medio de crecientes dudas entre congresistas y expertos sobre la legalidad del ataque llevado a cabo. Según fuentes de la CNN, el Pentágono canceló el viernes las sesiones informativas que debía realizar para varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado. Los legisladores esperaban formular preguntas sobre la base legal del ataque, así como obtener detalles de la operación, a los cuales la Casa Blanca ha evitado responder.

La Administración intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, organización considerada terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, los expertos lo ponen en duda. Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación.

Pretexto falso para el despliegue de fuerza

Caracas, a su vez, rechaza el uso de la fuerza por parte de EE.UU. bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. «Se lo digo al pueblo de Estados Unidos, no era verdad que había armas de destrucción masiva en Irak, no es verdad lo que están diciendo de Venezuela, no es verdad», declaró este viernes el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Venezuela es un país no relevante en materia de narcotráfico y en todas las materias que tenga que ver», añadió.

También mostró cifras de la ONU el viernes para rechazar las acusaciones de Washington. El reporte citado por Maduro señala que el 87 % de las drogas que salen de Colombia se moviliza por el Pacífico.

Mientras tanto, el 8 % de los productos ilegales colombianos se despacha por rutas desde el Caribe y la Guajira colombiana. En tanto, solo el 5 % de la droga colombiana intenta movilizarse por la geografía venezolana.