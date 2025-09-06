Valores comunes de la humanidad representan la base común que une a personas de todos los países y guía el progreso de la civilización humana, según informe

Kunming, 6 sep (Xinhua) — Los valores comunes de la humanidad, como la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, representan la base común que une a las personas de todos los países y guía el progreso de la civilización humana, según un informe publicado hoy sábado.

Titulado «Responder a las preguntas de nuestro tiempo: la importancia global y el valor práctico de los bienes intelectuales públicos de China», el informe fue dado a conocer por el Instituto Xinhua, un grupo de expertos afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

De acuerdo con el documento, a medida que el desarrollo económico y el progreso tecnológico avanzan rápidamente, los conflictos de valores, los dilemas éticos e incluso las crisis de creencias se han intensificado, convirtiéndose en problemas acuciantes para muchos países. Una cuestión clave de nuestra era es cómo identificar valores que puedan generar consensos, guiar el progreso de la civilización humana y responder a las preguntas fundamentales sobre el futuro de la humanidad.

En el debate general del 70º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre de 2015, el máximo líder chino afirmó que la paz, el desarrollo, la igualdad, la justicia, la democracia y la libertad son los valores compartidos de la humanidad, así como los nobles objetivos de las Naciones Unidas, recuerda el informe.

El mismo indica que esta profunda síntesis trasciende las diferencias ideológicas, de sistemas sociales y de etapas de desarrollo, y condensa el mayor denominador común posible de valores reconocidos por pueblos de todo el mundo.

En este concepto se integra la sabiduría tradicional de la civilización china, como la «búsqueda del bien común para todos» y la «armonía en la diversidad». Toma la paz como la base, abogando por el diálogo y la cooperación para eliminar los conflictos y construir una coexistencia armoniosa. También destaca el desarrollo como el motor y hace hincapié en los esfuerzos conjuntos encaminados para lograr la prosperidad social.

Al mismo tiempo, considera la equidad y la justicia como imperativos, se esfuerza por eliminar la desigualdad y alcanzar el ideal de la «gran armonía», al igual que la democracia y la libertad como principios, salvaguardando así la participación de los individuos en la sociedad y su derecho a buscar un desarrollo integral, señala el documento.

Los valores comunes de la humanidad no están centrados en una sola cultura o ideología, sino que abordan los desafíos compartidos de la supervivencia y el desarrollo humanos, buscando la mayor base común posible en diversos contextos sociales.

Asimismo, articulan la paz y el desarrollo como valores a nivel nacional, la equidad y la justicia a nivel social, y la democracia y la libertad en el plano individual, si bien se trata de tres niveles orgánicamente interconectados.

Dichos valores comunes sientan las bases para el desarrollo compartido de países y pueblos, a través de regiones, sistemas, creencias y culturas, y establecen un marco fundamental de valores para la interacción universal, indica el informe.