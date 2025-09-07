Boletín de deportes

Estos son los titulares:

-España arrasa a Türkiye en eliminatorias mundialistas de fútbol

-Avispas firman primera barrida en la Serie Nacional de Béisbol

-Puerto Rico gana a Cuba 8-2 en torneo Panamericano de béisbol sub15

-Ciclista mexicano Isaac del Toro reina en la Toscana

FÚTBOL

Konya, Türkiye, 7 sep (Prensa Latina) La selección española de fútbol mantuvo hoy su invicto en las eliminatorias europeas rumbo a la Copa Mundial al golear 6-0 a Türkiye en el estadio Medas Konya Büyüksehir.

Tras su debut contundente 3-0 ante Bulgaria, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no tuvo compasión frente a los de la luna y la estrella, alcanzó seis puntos y quedó como líder solitario del grupo E.

—

BÉISBOL

Santiago de Cuba, 7 sep (Prensa Latina) Las Avispas de Santiago de Cuba completaron hoy la primera barrida de la 64 Serie Nacional de Béisbol al vencer 10-6 a los Piratas de La Isla en el estadio Guillermón Moncada.

Los dirigidos por Eddy Cajigal dieron un golpe de autoridad al mostrar una ofensiva demoledora, que en los cinco juegos frente a los isleños produjo 61 carreras y conectó 10 cuadrangulares, consolidando su aspiración a uno de los ocho cupos de la postemporada.

—

BÉISBOL

Santo Domingo, 7 sep (Prensa Latina) El equipo de béisbol de Cuba cedió hoy 2-8 ante el conjunto de Puerto Rico en la segunda jornada del torneo Panamericano Pre Mundial Sub-15, que reúne a cuatro escuadras en esta capital.

Con algunos problemas técnicos, la selección de la nación antillana que dirige Alexander Urquiola vivió momentos tensos en el terreno, ante el campeón en la edición de 2024.

—

CICLISMO

Roma, 7 sep (Prensa Latina) El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó hoy la 47ª edición del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano, al imponerse al esprint al italiano Christian Scaroni (XDS-Astana) y a Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta).

El joven de Ensenada, consolidado como una de las grandes figuras del pelotón internacional en 2025, completó los 196 exigentes kilómetros por la Toscana en 4 horas, 32 minutos y 47 segundos. Su triunfo significó la victoria número 81 de la temporada para el UAE Team Emirates, que se acerca al récord histórico de Columbia-HTC en 2009.