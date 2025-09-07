Brasil se enfrenta a guerras arancelarias de Estados Unidos, afirma portavoz del Kremlin

Vladivostok (Rusia), 7 sep (Sputnik).-Brasil se enfrenta a guerras arancelarias por parte de Estados Unidos, que está implementando «medidas económicas muy duras» de presión, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con Sputnik durante el Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés).

«Los brasileños se enfrentan a guerras arancelarias por parte de EEUU. Se están aplicando medidas muy duras de presión económica contra Brasil», señaló Peskov.

El portavoz agregó que «Brasil no es el único país que encara las consecuencias de guerra arancelarias».

«De una u otra forma, las encara la economía mundial en su conjunto. Nadie sabe cuáles serán las secuelas, ni siquiera aquellos que inician esas guerras. Tampoco ellos pueden calcular las secuelas», dijo Peskov.

Previamente, medios reportaron que Brasil —por iniciativa de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva— celebrará el 8 de septiembre una cumbre virtual extraordinaria de los países BRICS para discutir la política comercial del líder estadounidense, Donald Trump.

Los aranceles de EEUU a Brasil están en vigor desde principios de agosto y, aunque hay decenas de excepciones, afectan de lleno a algunos de los principales productos que Brasil exporta a EEUU, como la carne bovina, el pescado o el café.

Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño intenta, sin éxito, dialogar con la administración de Trump, que justificó los aranceles en parte para presionar a las autoridades brasileñas para que frenaran el juicio del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado. (Sputnik)