Moscú, 7 sep (Sputnik).- El nuevo ataque a la embajada rusa en Suecia muestra que el reino perdió el control sobre la seguridad desde que se unió a la OTAN en marzo de 2024, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Horas antes, la embajada rusa en Estocolmo denunció otro ataque con un dron que arrojó una bolsa plástica llena de pintura sobre el recinto.

«Parece que después de unirse a la OTAN, Suecia perdió el control sobre la seguridad interna y externa», dijo la vocera al periódico Izvestia.

Asimismo, señaló que Moscú planteó en repetidas ocasiones a Estocolmo la cuestión de la seguridad y recibió garantías de que las autoridades suecas harían todo lo posible, pero «a pesar de las promesas» la situación no ha cambiado.

Zajárova resaltó que las provocaciones de este tipo «representan una amenaza no sólo para la misión diplomática, sino también para los residentes de la urbe».

El ataque anterior contra la embajada rusa en Estocolmo tuvo lugar el pasado 25 de mayo. También se registraron tres ataques similares contra la oficina comercial de Rusia en la capital sueca: el 17 de junio, el 5 de julio y el 21 de agosto.

La embajada rusa pidió en más de una ocasión a la policía local y al Ministerio de Exteriores de Suecia poner fin a estos actos de vandalismo y garantizar el pleno cumplimiento de la Convención de Viena. (Sputnik)