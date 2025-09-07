China promete «un importante discurso» de Xi Jinping en la cumbre virtual del BRICS

Pekín, 7 sep (Sputnik).- El presidente de China, Xi Jinping, pronunciará el próximo lunes «un importante discurso» en la cumbre virtual del grupo BRICS, avanzó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

«Por invitación del presidente brasileño [Luis Inácio] Lula [da Silva], el presidente Xi Jinping asistirá por videoconferencia desde Pekín a la cumbre virtual del BRICS el 8 de septiembre y pronunciará un importante discurso», declaró la Cancillería.

Por iniciativa del presidente Lula, Brasil celebrará el 8 de septiembre una cumbre virtual extraordinaria del grupo BRICS para abordar la política comercial del líder estadounidense, Donald Trump.

Los aranceles de EEUU a Brasil están en vigor desde principios de agosto y, aunque hay decenas de excepciones, afectan de lleno a algunos de los principales productos que Brasil exporta a EEUU, como la carne bovina, el pescado o el café.

Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño intenta, sin éxito, dialogar con la administración de Trump, que justificó los aranceles en parte para presionar a las autoridades brasileñas para que frenaran el juicio del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 39 por ciento del producto interno bruto mundial y más del 48 por ciento de la población global. (Sputnik)