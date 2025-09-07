China reactiva alerta amarilla por tifón Tapah

Beijing, 7 sep (Xinhua) — El observatorio nacional de China reactivó hoy domingo una alerta amarilla, el tercer nivel más alto de cuatro en su sistema de alerta climática, a causa del tifón Tapah, el decimosexto del año.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) ha pronosticado que el tifón se desplazará hacia el noroeste a unos 20 kilómetros por hora, y se espera que toque tierra en la costa de la provincia de Guangdong en las primeras horas o la mañana del lunes.

El tifón podría generar vientos fuertes en las áreas norteñas del Mar Meridional de China y en algunas zonas costeras de Guangdong, además, partes de Guangdong y de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi experimentarán fuertes lluvias, dijo el CMN.

El Ministerio de Recursos Hídricos chino activó hoy una respuesta de emergencia de control de emergencias de Nivel IV en Guangdong y Guangxi, e instó a monitorear de cerca las precipitaciones, las condiciones de inundación y la trayectoria del tifón, así como garantizar la operación segura de embalses y los proyectos en marcha.