China reporta sólido crecimiento en pagos en línea durante meses de verano

Beijing, 8 sep (Xinhua) — La cámara de compensación de pagos en línea china NetsUnion y el gigante de pagos con tarjeta China UnionPay reportaron un sólido crecimiento en los pagos en línea durante julio y agosto, temporada alta para el turismo y el consumo, según datos publicados el domingo por el banco central.

Durante los últimos dos meses, los pagos en línea a través de ambas plataformas alcanzaron los 151,66 billones de yuanes (unos 21,34 billones de dólares), lo que constituye un aumento interanual del 16,64 por ciento, de acuerdo con el Banco Popular de China.

Las dos plataformas gestionaron cerca de 277.000 millones de transacciones durante el período del informe, lo que representa un incremento interanual del 14,59 por ciento, añadió el banco central.