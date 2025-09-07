Cualquier país que dependa de la energía eólica «está muerto», afirma Trump

Washington, 7 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra la energía eólica, indicando que cualquier nación que dependa de aerogeneradores está muerta.

«Un fenómeno sorprendente: cualquier país que dependa de las turbinas de viento está muerto», publicó este domingo en Truth Social, argumentando que «sus costes energéticos se han disparado y sus poblaciones están enfadadas».

El mandatario indicó que las turbinas eólicas «no solo están matando a las aves, sino que también están ‘matando’ a muchos políticos corruptos que están perdiendo sus puestos de trabajo por culpa de ellos».

Guerra de Trump contra la energía eólica

Las declaraciones del líder estadounidense se producen en medio de la guerra que Washington ha intensificado contra la energía eólica marina.

Así, la administración Trump planea cancelar los permisos para un proyecto de energía eólica frente a la costa del estado de Massachusetts que podría suministrar energía a unos 400.000 hogares, rezan documentos judiciales presentados el miércoles y citados por The Washington Post.

En las últimas 2 semanas, la Casa Blanca también ha tomado medidas para revocar los permisos de un proyecto en Maryland y emitir una orden de suspensión de las obras del parque eólico marino Revolution Wind, frente a las costas de Rhode Island y Connecticut (que ya está construido en un 80 %), alegando preocupaciones de seguridad nacional.

La Administración estadounidense también está considerando emitir órdenes de suspensión de obras para los cuatro proyectos eólicos marinos restantes que se encuentran en construcción, según señalaron al medio dos personas familiarizadas con el asunto. (Sputnik)