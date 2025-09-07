Dron explosivo lanzado desde Yemen impacta en el aeropuerto Ramón de Israel

Tel Aviv, 7 sep (Sputnik).- Las fuerzas de seguridad y de emergencias israelíes están respondiendo al impacto de un dron explosivo en el Aeropuerto Ramón, en el sur de Israel, en el desierto del Néguev, informó el servicio de salvamento Maguen David Adom (Mda) este domingo.

Las imágenes difundidas por testigos muestran una columna de humo elevándose cerca de la única terminal del aeropuerto.

Los informes sobre la explosión se produjeron después de que la portavocía militar israelí anunciara el derribo de tres drones procedentes de Yemen. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen estar investigando el incidente.

Se cerró el espacio aéreo sobre el aeropuerto, comunicó a su vez la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

Por ahora se reportaron dos heridos leves, uno por metralla y el otro por ansiedad extrema.

Hace una semana Israel mató a once miembros del gobierno de los rebeldes hutíes en Yemen en el territorio que controlan, la capital Saná, entre ellos al primer ministro, Ahmed Ghaleb Nasser al Rahawi, mientras asistían a una reunión.

Los hutíes, prometieron intensificar sus ataques contra Israel tras los asesinatos.

En noviembre de 2023, Ansar Alá, parte del «eje de resistencia» de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

La campaña de ataques contra barcos paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12 por ciento del tráfico marítimo mundial, obligando a muchas empresas a un costoso desvío por el extremo sur de África.

Los hutíes detuvieron sus ataques mientras duró el alto el fuego en Gaza, de enero a marzo de 2025, pero los reanudaron luego de que Israel retomara su ofensiva contra destruido enclave palestino.

Del 15 de marzo al 13 de mayo, EEUU lanzó bombardeos regulares sobre zonas controladas por Ansar Alá para disuadir a los hutíes de sus ataques a buques comerciales.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

Israel ha atacado objetivos hutíes en respuesta.

EEUU pactó un alto el fuego con el grupo hace cuatro meses que no incluyó a Israel, gracias al cual el tránsito por el mar Rojo se ha ido reestableciendo, sin embargo, los hutíes han seguido atacando buques mercantes a los que acusan de hacer paradas técnicas en Israel, causando muertos y heridos. (Sputnik)