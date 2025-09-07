Hamás dispuesto a negociar la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego en Gaza

Doha, 8 sep (Sputnik).- El movimiento palestino Hamás está dispuesto a comenzar las negociaciones sobre la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza a cambio del cese de las hostilidades en el enclave.

«Hemos recibido de Estados Unidos, a través de intermediarios, varias ideas para pactar un alto el fuego. En este contexto, Hamás saluda cualquier paso que contribuya a poner fin a la agresión contra nuestro pueblo y reafirma su disposición a sentarse de inmediato a la mesa de negociaciones para debatir la liberación de los rehenes a cambio de una declaración clara sobre el fin de la guerra, la retirada completa de las tropas de la Franja de Gaza y la formación de un comité de palestinos independientes que gobernaría la Franja de Gaza», señala el comunicado publicado en el canal de Telegram del movimiento.

Hamás afirmó que está listo para «entregar inmediatamente el poder al comité de tecnócratas después de que reciba las garantías concretas del enemigo de que este cumplirá con el acuerdo».

Más temprano el domingo, el presidente de EEUU, Donald Trump, instó al movimiento palestino a que aceptara las condiciones estadounidenses para un acuerdo de paz en el enclave y afirmó que Israel, por su parte, ya las había aceptado.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.400 y el número de heridos está por encima de los 162.700, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

Israel también dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí. (Sputnik)