Los hutíes niegan estar desarrollando armas químicas en Yemen

Doha, 7 sep (Sputnik).- El movimiento Ansar Alá (hutíes), que controla el norte del Yemen, afirmó este domingo que las acusaciones del Gobierno reconocido internacionalmente en su contra de intentar crear armas químicas en los territorios bajo su control son infundadas y buscan justificar nuevos ataques contra el país.

El 5 de septiembre, el ministro de Información del Gobierno yemení con sede en Adén, Muamar al Eryani, acusó a los hutíes de intentar desarrollar armas químicas bajo supervisión de especialistas iraníes.

«Las acusaciones hechas por la entidad sionista, sus altavoces regionales y locales y quienes están detrás de ellos, respecto a los supuestos esfuerzos de Yemen para producir armas químicas son puras mentiras e infundios», dijo a Sputnik Hezam al Asad, miembro del buró político del movimiento Ansar Alá, rechazándolas categóricamente.

Tales «acusaciones ridículas», prosiguió, buscan abonar el terreno para «nuevos delitos» contra el pueblo yemení y «continuar la agresión contra Yemen y Gaza».

Al Asad subrayó que Israel y Estados Unidos lanzan acusaciones constantemente a sus rivales para «justificar su agresión y demonizar a las fuerzas libres que hacen frente a sus proyectos coloniales expansionistas».

El viernes, Al Eryani llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a que investiguen informaciones sobre la llegada de materiales tóxicos al territorio controlado por los hutíes, y a tomar medidas para prevenir la producción de sustancias prohibidas en Yemen. (Sputnik)