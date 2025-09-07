Lula encabeza desfile cívico-militar por Día de Independencia de Brasil

Sao Paulo, 7 sep (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó hoy domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, en la Explanada de los Ministerios de la ciudad de Brasilia, en un acto público que reunió a unas 45.000 personas bajo el lema «Brasil Soberano».

La ceremonia oficial contó con la participación de ministros de Estado y otras autoridades que vieron pasar durante dos horas a las tropas de las Fuerzas Armadas, así como a representantes de la sociedad civil.

El desfile tuvo tres ejes temáticos, entre ellos el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), así como la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) sobre el Cambio Climático que se realizará en noviembre próximo en la ciudad amazónica de Belém.

En el desfile participó por primera vez la agrupación musical Núcleos Estatales de Orquestas Juveniles e Infantiles de Bahía (NEOJIA), formada por integrantes de comunidades vulnerables del estado brasileño, mediante la interpretación del Himno de la Independencia, además de piezas del repertorio popular como «Aquarela do Brasil».

Desfilaron también estudiantes beneficiarios del programa gubernamental «Pé-de-Meia» contra la deserción escolar, junto a trabajadores pertenecientes al PAC, un plan presentado por el Gobierno como el mayor de infraestructura en la historia del país, además de los tradicionales desfiles de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina.

Brasil conmemora este 7 de septiembre los 203 años de la proclamación de Independencia en 1822, marco en que el presidente Lula da Silva participó desde el palco oficial y a bordo de un automóvil descapotable para saludar a la multitud asistente, al lado de la primera dama Rosángela da Silva.