Más de 70 heridos en accidente múltiple en carrera ciclista en Alemania

Stuttgart (Alemania), 7 sep (dpa) – Más de 70 participantes resultaron hoy heridos en una carrera ciclista en el suroeste de Alemania.

Un portavoz de la policía lo describió como un «accidente múltiple» en la prueba «Riderman», cerca de la localidad de Bad Dürrheim, al este de la Selva Negra, en el estado de Baden-Württemberg.

Según los informes, hasta 20 participantes resultaron gravemente heridos. Hasta 25 personas con heridas leves fueron atendidas en el lugar y trasladadas al hospital. Se cree que otros 35 participantes en la carrera también sufrieron heridas leves.

La policía declaró que, en un primer momento, no se podía facilitar el número definitivo de heridos.

Según la policía, los primeros accidentes masivos se produjeron entre Bad Dürrheim y la pequeña localidad de Biesingen, en una curva a la izquierda, debido a que llegaron demasiados ciclistas al mismo tiempo, lo que provocó caídas incontroladas.

«Un gran número de ciclistas chocaron entre sí en la carretera», se afirma en un informe. Posteriormente, se produjo otro atasco entre los ciclistas y, de nuevo, numerosos participantes cayeron.

Los accidentes provocaron un importante despliegue de fuerzas de rescate. Cuatro helicópteros y un gran número de ambulancias acudieron al lugar del accidente. La policía descartó cualquier influencia externa en los acontecimientos de la carrera.

Tras los accidentes, el organizador canceló todas las pruebas y se detuvieron y dieron por terminadas las carreras en curso.

La «Riderman» es una de las carreras ciclistas amateur más conocidas del sur de Alemania y atrae a cientos de participantes cada año.