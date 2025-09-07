Más de la mitad de alemanes quisiera trabajar menos horas por semana

Más de la mitad de los trabajadores en Alemania desean una jornada laboral semanal más corta, según arroja una encuesta representativa realizada por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).

A tenor de la consulta, al 53 % le gustaría trabajar menos horas a la semana, el 40 % está satisfecho con su horario y el 7 % desearía trabajar más. Entre enero y mayo, se encuestó por teléfono a 4.018 trabajadores (excluidos los aprendices) en el marco del índice DGB Gute Arbeit (Buen Trabajo).

Según la propia valoración de los encuestados, el motivo más frecuente por el que trabajan más de lo que les gustaría son los procesos laborales.

El 63 % citó esta razón, siendo posible dar varias respuestas. Un número similar de participantes indicó que, de otro modo, no se podría realizar el trabajo (60 %) y que, de otro modo, el dinero no sería suficiente (59 %).

Es interesante la diferencia entre hombres y mujeres: entre las mujeres, la respuesta más frecuente fue la falta de dinero (66 %), mientras que entre los hombres fue el proceso de trabajo, con el mismo porcentaje.

Incluso entre el 7 % de los consultados que desearían trabajar más horas, los procesos laborales fueron la razón más mencionada (51 %) para la discrepancia entre el deseo y la realidad. La segunda razón más frecuente, con un 36 %, fue que el superior se negaba a aumentar la jornada laboral.

«El problema a la hora de organizar los horarios de trabajo no es la ley sobre el tiempo de trabajo, sino, muy a menudo, los propios empleadores», criticó la presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi.

«Sabemos que alrededor de 2,5 millones de trabajadores a tiempo parcial desearían trabajar más, pero los superiores a menudo se niegan y los rígidos procesos de trabajo lo impiden».